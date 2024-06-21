Общество

День Псковского района прошел на выставке «Россия» на ВДНХ

День Псковского района прошел на стенде Псковской области на Международной выставке – форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

«Делегация Псковского района представила душевно, ярко и зажигательно свою программу», - рассказала глава района.

Гостей познакомили гостей с историей, достопримечательностями и живописными местами Псковского района. Рассказали о современном развитии района, о предприятиях, об инвестиционном потенциале.

«Люди здесь замечательные – радушные, любознательные, веселые, отзывчивые! И, здорово что в этот день с нами были наши друзья!» - отметила Наталья Федорова.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 12 млн человек. Она продолжит свою работу на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.