Общество

Умер актер из сериала «Бандитский Петербург» Олег Огий

Умер актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Олег Огий, ему было 67 лет. Об этом 24 июня сообщил его приемный сын Александр Малич.

По его словам, актера не стало 21 июня.

«Друзья, ушел из жизни актер, режиссер, художник, мой отчим Олег Огий», — написал Малич в Telegram-канале.

Он также добавил, что прощание с артистом состоится 24 июня в 14:00 в церкви Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице.

Причина смерти артиста не уточнялась, пишут «Известия».

Олег Огий родился в 1956 году. В 1980-м он закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), работал в различных театрах как актер и режиссер. В его фильмографии более 30 работ. Наиболее известные из них — телесериалы «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности».