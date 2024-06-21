Общество

Путин наделил ФСБ правом участвовать в отборе призывников

Президент России Владимир Путин обновил положение о Федеральной службе безопасности. Теперь ведомство, в частности, будет участвовать в отборе призывников.

Положение дополнено подпунктом следующего содержания: «В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу».

В документ внесены и некоторые другие изменения, пишет ТАСС.

В декабре 2023 года Путин подписал закон, который разрешил проходить службу по призыву в органах ФСБ. Ранее такая возможность предусматривалась только для служащих по контракту.