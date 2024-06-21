Общество

Стало известно, кто в Пскове может зарабатывать от 100 тысяч рублей - опрос

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 27 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые интересные предложения июня в Пскове.

В Пскове в июне больше всего готовы платить водителю-курьеру. Ищут сотрудника с личным автомобилем и водительскими правами категории «В». Компания предлагает зарплату от 100 тысяч рублей.

На втором месте – вакансия монтера пути с зарплатой до 88 тысяч рублей. Работодатель обещает обучение, ДМС, премии и бонусы, материальную помощь к отпуску и индексацию заработной платы.

На третьем месте – разработчик с зарплатой от 80 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли вакансии менеджера по продажам логистических услуг с зарплатой от 80 тысяч рублей и ветеринарного врача-хирурга с зарплатой от 70 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в июне — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее интересных предложений в Пскове, Туле, Стерлитамаке, Смоленске, Нижнем Тагиле — вакансии врачей.

В Сургуте среди лучших по оплате — вакансия главного маркшейдера, в Сочи — заместителя руководителя отдела продаж, в Туле — начальника производства наружной рекламы, в Твери — руководителя службы персонала, в Петрозаводске — су-шефа, в Якутске — ведущего бухгалтера.