Общество

На «Госуслугах» с начала года зарегистрировали более 170 тысяч детей

Свыше 170 тысяч детей с начала года зарегистрировали в России через портал госуслуг, сообщает Министерство цифрового развития РФ.

«С начала года рождение более 170 тысяч детей зарегистрировано онлайн. Это каждый третий новорожденный в стране», - говорится в сообщении министерства.

В Минцифры отметили, что в настоящее время для дистанционной регистрации нужно получить в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении, которое выдают обоим родителям, пишет ТАСС.

С начала 2024 года на «Госуслугах» оформили 316 тысяч электронных медицинских свидетельств о рождении, 170 тысяч электронных актовых записей о рождении, 85 тысяч регистраций по месту жительства, 261 тысяч сертификатов на материнский капитал, 353 тысяч СНИЛС, 284 тысяч ИНН и 246 тыс. полисов ОМС.