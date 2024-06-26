Общество

Залог хорошего урожая – профессионализм коллектива

Главный инженер себежского ООО «Веть» Максим Курсенков в профессии давно. Он обладает большим опытом, наработанным лично, годами работы, поддерживая машинотракторный парк предприятия в надлежащем состоянии. Модернизация и пополнение автопарка стоит на особом контроле у руководства ООО «Веть», ведь наличие мощной и надёжной техники - одна из главных составляющих успешной уборочной кампании. Благодаря профессионализму и самоотверженной отдаче работников сельхозпредприятия, показатели урожайности впечатляют из года в год.

О пути в профессию и хозяйстве

- Максим Леонидович, как давно трудитесь в сельском хозяйстве? Что послужило причиной выбора профессии?

- В эту отрасль меня привел отец, он был одним из основателей ООО «Веть», которое расположено в деревне Томсино и является основным сельхозпроизводителем Себежского района. Я родился и вырос в этой деревне, с детства был задействован в хозяйстве, тут в итоге и остался. Получил высшее образование инженера-механика в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, проходил практику в ООО «Веть». На должности главного инженера-механика работаю уже 14 лет.

- Свою семью вы тоже приобщаете к агробизнесу?

- Да, может сын захочет остаться здесь, и тоже будет заниматься сельским хозяйством.

- «Веть» достаточно известна в регионе. Расскажите, чем занимается предприятие?

- Мы занимаемся производством продукции растениеводства, выращиваем зерновые культуры и рапс. Общая посевная площадь - более 3,5 тысяч гектар. Средняя урожайность в хороший год составляет порядка 40-50 центнеров с гектара.

- Какие именно агромашины используете?

- На сегодняшний день у нас 8 комбайнов, из них 6 — производства отечественной компании Ростсельмаш. Есть в хозяйстве и импортная техника, но нельзя сказать, что она лучше российской. У каждой свои плюсы и минусы.С техникой Ростсельмаш мы знакомы очень давно. ООО «Веть» существует с 1992 года, скоро предприятию исполнится 32 года. Первые машины отечественного производителя появились в хозяйстве в 2006 году, это были зерноуборочные комбайны Дон-1500Б. Современную технику Ростсельмаш «Веть» использует с 2014 года, когда был приобретён первый комбайн ACROS. На данный момент у нас три машины этой серии, еще два были куплены в 2015 и 2019 годах. Помимо ACROS есть ещё два «Дон-1500Б» и наше последнее приобретение — комбайн RSM 161. Ещё есть два мощных и производительных трактора Ростсельмаш 2375.

- Почему именно эти модели? По каким критериям выбираете технику?

- У Ростсельмаш большое разнообразие моделей агромашин, и каждое хозяйство может подобрать что-то для себя. Привлекает доступная цена на хорошую технику и возможность применения льготной программы «1432», предусматривающая для аграриев льготные условия на закупку сельхозтехники и оборудования.

О сервисе и комфорте

- Как охарактеризуете современные агромашины?

- Ростсельмаш делает хорошую технику, которая проста в эксплуатации, понятна и надежна. Серьёзных поломок, которые, к примеру, могут остановить комбайн на день (а уборочный день на Северо-Западе - это очень много), в нашей практике за все годы не было. Все необходимые комплектующие всегда в наличии у официального дилера Ростсельмаш - «Еврохимсервис». У нас с ними сложились хорошие отношения.

- Сервисным обслуживанием вы довольны?

- Да, специалисты хорошие. Мы всегда на связи, особенно в уборочную кампанию. Даже после того, как завершился срок гарантийного обслуживания, мы всегда можем обратиться за помощью к сервисным инженерам официального дилера. Если есть необходимость, они приезжают на место. Техника действительно современная, в ней много электроники, обслуживать её должны квалифицированные специалисты.

- Приходилось ли сталкиваться с трудностями в освоении техники?

- Наш последний комбайн RSM 161 концептуально отличается от серии ACROS, мы до сих пор в процессе его изучения, познаём мир вместе с ним. Новое изучать всегда трудно. Но сейчас, в XXI веке, информацию легко достать на просторах интернета. Плюс ребята из «Еврохимсервис» нам никогда не отказывают, всегда помогают получить ответ на возникающие вопросы.

- Как механизаторы отзываются о работе на последнем приобретении RSM 161?

- Это высокопроизводительная машина, которая хорошо отрабатывает, делает качественный срез, обладает хорошей скоростью. На комбайн установлены электронные системы, с которыми повышается качество уборки, зерно вымолачивается и очищается полностью. Этот комбайн очень эффективно себя показал на рапсе. Он универсален, хорошо идет по трассам, легко входит в свою колею. Техника продумана до мелочей: кабина удобная и комфортная, большого размера, климат-контроль хорошо работает. Механизаторы, которые раньше работали на старых ACROS, говорят, что RSM 161 гораздо комфортнее. Наши работники довольны новой техникой, и мы, руководители, тоже.

- Как растет производительность предприятия?

- В плане уборки зерна наши показатели с RSM 161 однозначно улучшились. После того, как мы приобрели два трактора Ростсельмаш, улучшилась ещё почвобработка. До этого использовались менее производительные трактора, которые часто ломались, был простой. Да и механизаторов требовалось больше. Сейчас на почвообработке задействован один трактор Ростсельмаш, работающий круглосуточно. В сезон на протяжении месяца-полутора он не останавливается. На машине посменно трудятся два механизатора.

Об экономике и планах на будущее

- Можно ли сказать, что RSM 161 оправдал ожидания?

- Да, машина справляется. В прошлом году для неё даже не хватало работы - не было столько продукции на поле из-за засухи. А в урожайные годы всё замечательно: что ожидали, то и получили. Да, ACROS, Дон-1500Б - надёжные, проверенные комбайны, но RSM 161 - это совсем другой уровень, новые технические решения буквально во всем. Машина тяжеловата для почв Северо-Запада, но это сложно назвать минусом — она попросту не может быть легче. Единственный минус, который обнаружили, - это колеса, которые для нашего региона должны быть другими. Мы свой комбайн «переобули» в первый же год. Я указывал сервисным инженерам официального дилера на некоторые тонкости, которые есть в любой технике. В целом менять там особо нечего. Это хорошая машина.

- Насколько она окупает инвестиции в свою покупку? Есть ли у хозяйства расчеты, за сколько сезонов она себя окупит полностью?

- Точных расчётов мы не делали. Агромашина окупается при хорошей урожайности, и роль здесь играет природный фактор. В прошлом году урожайность была не очень, а предыдущие два сезона комбайн полностью себя оправдывал.

- Был ли сравнительный экономический анализ с покупкой аналогов или машин другого мощностного класса?

- Здесь всё просто: RSM 161 по затратам перекрывает сразу два ACROS. И механизаторов, соответственно, нужно меньше.

- Как оцениваете затраты на ГСМ за сезон на одну агромашину и расходы на обслуживание и ремонт?

- Оценку мы не проводили. Можно, конечно, посчитать затраты на топливо и прочее. Но факт остаётся фактом: новый комбайн заменяет два других.

- Готовы ли приобрести такую же машину в случае возникновения потребности и возможности в будущем?

- Потребность в обновлении автопарка в будущем, конечно, есть. Мы рассматриваем приобретение нового комбайна. Скорее всего, будем брать такой же - RSM 161.

- Готовы ли рекомендовать эту агромашину другим?

- Машина хорошо себя проявила не только у нас. RSM 161 попробовали соседние хозяйства, и там тоже довольны этой техникой. Поэтому, если кто-то будет спрашивать, я обязательно порекомендую приобрести данную модель.

В честь своего 95-летия Ростсельмаш подготовил выгодное предложение для покупателей тракторов серии 2000, - аграрии могут их приобрести с 10% скидкой. Преференция действует при подаче заявки по 20 июля и суммируется с условиями акции Росагролизинга «Выгодное лето», в котором участвует вся продукция компании, а также с субсидиями по государственным программам, - добавляет заместитель генерального директора ООО «ТК Еврохимсервис», официального дилерского центра Ростсельмаш, Викторов Максим Александрович.

Беседовала Ульяна Лаблюк

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