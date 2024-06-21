Общество

Нашествие гигантских слизней напугало петербуржцев

Рыжие испанские гигантские слизни в Санкт-Петербурге облюбовали сады, парки, и места у воды, поскольку влага является непременным условием их обитания и размножения. Еще таких моллюсков называют португальскими или лузитанскими, рассказал биолог Николай Онистратенко.

Появление нетипичного для России представителя дикой природы объясняется необычной теплыми весной и началом лета. Эти ближайшие родственники улиток могли приехать вместе с партиями экзотических фруктов или просто сбежать из домашнего террариума.

Выжить в условиях Северо-Запада им помогли уже упомянутые погодные условия. Слизни активно размножаются и поедают многие растения, предпочитая сельскохозяйственные культуры и брезгуя сорняками. В длину могут достигать 10-12 см, отличаются окрасом от оранжевого до черного и выраженными рогами, пишет RuNews24.ru.

«Это довольно крупные, всеядные животные, которые могут вытеснить из экосистемы местные виды и создать определенную угрозу устойчивости сообществ, а также огородным растениям. В мягком климате могут перезимовать и оставить потомство. Поэтому их размножение в средней полосе нежелательно и может потребовать соответствующих мер борьбы», - рассказал доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко.

Между тем слизни быстро плодятся благодаря гермафродитизму, а естественные враги у них отсутствуют. Пернатые и ежи их не едят из-за раздражающего действия слизи.

Опасны моллюски тем, что являются носителями различных паразитов, бактерий и инфекций вплоть до возбудителей менингита. Кроме того, их личинки хорошо выживают в воде.

Специалисты предупреждают, что слизней ни в коем случае нельзя брать в руки, и уж тем более использовать в кулинарных целях. Если же слизь попала на кожу или в глаза, это место следует немедленно промыть чистой водой.