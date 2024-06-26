Общество

В продаже появилась новинка от «Молочных продуктов Пушкиногорья»

В фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья» появилась новинка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей на Пушкиногорском маслосырзаводе, в продаже теперь есть сливочное масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%.

Продукция Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода — это свежие продукты питания, изготовленные по традиционным технологиям только из натурального молока от коров, которые живут в экологически чистом районе.

Приглашаем за покупками в фирменные магазины «Молочные продукты Пушкиногорья». Молочные продукты Пушкиногорья – вкус, вдохновлённый поэзией!

Erid: 2SDnjbtHKei Реклама. АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». ИНН: 6 020 000 708.