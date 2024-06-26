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Общество

Рост цен в России на жизненно важные лекарства в 2024 году составил около 3,3%

26.06.2024 12:57|ПсковКомментариев: 0

Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в РФ составляет около 3,3 % в 2024 году, цены на препараты, которые не входят в сегмент ЖНВЛП выросли на 4,1%. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

«Рост цен на ЖНВЛП сегодня ниже уровня инфляции: это порядка 3,3% в 2024 году. Если мы транспонируем это на годовой уровень и цены на лекарственные препараты, которые не входят в сегмент ЖНВЛП, повысились примерно на 4,1%. То есть эти показатели находятся в зоне ниже, чем инфляционные показатели», - сказал Глаголев.

Замминистра здравоохранения добавил, что ведомством реализован механизм индексации цен, затрагивающий риски дефектуры лекарственных препаратов на фоне рентабельности, анализ объема повышения цен себестоимости составляет 6,6%. Это также дает рост цен, который ниже инфляционного уровня по обоим сегментам рынка.

«Сегодня Росздравнадзор в режиме реального времени осуществляет мониторинг розничных цен на лекарственные препараты жизненно необходимого сегмента и также всех остальных лекарственных средств, которые реализуются в розничном аптечном сегменте», - добавил Глаголев.

Также усовершенствован механизм регистрации лекарственных препаратов, который на данный момент дает возможность подачи необходимых документов в электронном виде, что сокращает время предоставления услуги, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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