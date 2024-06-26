Общество

Одного из региональных победителей «Диктанта Победы» чествовали в Псковской области

Состоялось первое награждение одного из пяти региональных победителей «Диктанта Победы» в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», в пятерку лучших вошла заместитель директора по воспитательной работе Тямшанской гимназии, учитель истории Диана Дёмина. Диплом и подарок победительнице вручил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», председатель Псковского районного Собрания депутатов Владимир Яников.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Он отметил, что Диана Дёмина верно выполнила все задания диктанта за 40 минут, и подчеркнул, что детям Тямшанской гимназии везет с педагогами, которые работают в образовательном учреждении, обучают подрастающее поколение, ведь второй год подряд преподаватели Тямшанской гимназии становятся победителями «Диктанта Победы». В прошлом году региональным победителем стала педагог школы Светлана Семенова.

«Написать диктант – это непросто. Ежегодно количество участников акции увеличивается. Люди заинтересованы и хотят проверить свои знания по истории. Мне особенно приятно поздравить сегодня педагога школы, в которой я сам когда-то был директором. Горжусь коллективом гимназии», – сказал Владимир Яников.

Региональный победитель отметила, что каждый год старается принимать участие в «Диктанте Победы». «В этом году мне вопросы показались сложными, но достаточно интересными», – призналась Диана Дёмина. Она подчеркнула, что участие в акции – это хорошая возможность проверить свои знания и обновить их. «"Диктант Победы" – это не просто тест. Это патриотическая акция. Важно знать историю своей страны!» – сказала Диана Дёмина.

Напомним, в этом году в Псковской области на вопросы диктанта на 81 площадке во всех муниципалитетах региона ответили около 3 тыс. человек. «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы», которую поддержали школы, вузы, военно-историческое общество, Почта России, спортсмены. Ответили на вопросы «Диктанта Победы» в воинских частях и подразделениях Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС.

Задания в этом году были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Вопросы были переведены на восемь языков. Задания представлены на английском, французском, испанском, польском, сербском, монгольском, китайском и греческом. Онлайн-версию также адаптировали – она доступна на английском и китайском языках.