Дмитрий Ходас: Я не беглый «релокант» или казнокрад

Генеральный директор ПАО «Айс стим Рус» Дмитрий Ходас, которого обвиняли в сокрытии денег организации (часть 1 статьи 199.2 УК РФ), в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей прокомментировал прекращение своего уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Дмитрий Ходас обвинялся в том, что он совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо крупном размере, а именно в размере 10 млн 67 тысяч 429 рублей.