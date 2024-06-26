Общество

Дмитрий Ходас: Я не беглый «релокант» или казнокрад

Генеральный директор ПАО «Айс стим Рус» Дмитрий Ходас, которого обвиняли в сокрытии денег организации (часть 1 статьи 199.2 УК РФ), в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей прокомментировал прекращение своего уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

«Я не беглый "релокант" или казнокрад, чтобы публично рассуждать о каких-либо несовершенствах правовой системы, практике её применения в отношении предпринимателей или проценте оправдательных приговоров. Всё же, хочется, хотя бы немного, но продолжать ощущать себя "рыбой в воде", а "рыбам" на многие темы свойственно молчать», - прокомментировал ситуацию Дмитрий Ходас.

Дмитрий Ходас обвинялся в том, что он совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо крупном размере, а именно в размере 10 млн 67 тысяч 429 рублей.