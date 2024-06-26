Общество

Сбер выведет из обращения устаревшие карты Maestro, Virtual и «ПРО100»

Сбер обновляет линейку своих дебетовых карт, чтобы обеспечить высокое качество банковского сервиса и предоставлять клиентам самые современные услуги. В связи с этим банк выводит из обращения в июле карты - Maestro, а также карты Virtual и ПРО100, так как условия обслуживания по ним давно устарели : карты не поддерживают бесконтактную оплату, по ним недоступны привилегии от платежной системы МИР. Карты ПРО100 перестали выпускаться банком с 2016 года, карты Maestro и Virtual - с 2017 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Зачисления и переводы на счета карт Maestro, а также Virtual и ПРО100, продолжат работать, однако оплата покупок и снятие наличных в банкоматах по истечению июля по указанным картам будут недоступны. Банк просит владельцев таких карт заблаговременно перейти на современную СберКарту МИР, чтобы оплачивать покупки выгодно, удобно и безопасно. При этом обслуживание новой карты МИР для таких клиентов будет навсегда бесплатным. Оформить новую карту или перевыпустить действующую можно в приложении СберБанк Онлайн или при обращении в офис банка. Цифровая версия карты будет доступна сразу, а новый пластик можно получить за 1 визит в офисе. В крупных городах клиентам будет доступна бесплатная курьерская доставка. Держателям карт будет направлена персональная коммуникация с описанием условий обслуживания, способами получения новой карты.