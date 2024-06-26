Эксперты рассказали, как с помощью бюджетного смартфона экономить на семейных фотосессиях

Лето — это маленькая жизнь, которую обязательно надо успеть запечатлеть. Отпуск с любимым человеком, выходные на морском побережье, семейные ужины под открытым небом в деревне — все это можно сфотографировать так, что не понадобится фотошоп. Лучшие советы собрали в компании МТС.
Улучшить фотографии реально с помощью нехитрых лайфхаков —МТС собрали 5 самых лучших:
Подготовьте смартфон. Протрите камеры, потому что на них скапливается пыль, которая может сделать картинку мутной. Подумайте также над сменой гаджета, если давно его не обновляли — технологии шагнули далеко вперед, и теперь даже самые бюджетные представители рынка делают неплохие фотографии. Например, розничная сеть цифровой экосистемы МТС в Псковской области открыла продажи на бюджетный HONOR 200 Lite, который как раз рассчитан на портретную съемку.
Уделяйте внимание освещению. Постарайтесь расположить героев фотосессии лицом к источнику света — окну, солнцу, софитам. То же самое правило распространяется и на селфи. Многие профессиональные фотографы также отмечают, что лучшие условия для красивых фотографий — облачный, но светлый день.
Фон тоже играет роль. Хорошо, что в Псковской области немало красивых мест, поэтому с выбором красивой локации проблем точно не будет.
Фотографируйте свысока. Старайтесь располагать камеру выше глаз: так вы точно будете уверены, что все попали в кадр, а еще такой ракурс «стирает» лишние килограммы.
Не бойтесь проявить эмоции. Лучшее украшение для фотосессии — естественность! Оставьте серьезность и позу анфас для фотографий на документы: для семейных и личных фотографий лучше всего просто быть собой.
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