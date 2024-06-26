Общество

Эксперты рассказали, как с помощью бюджетного смартфона экономить на семейных фотосессиях

Лето — это маленькая жизнь, которую обязательно надо успеть запечатлеть. Отпуск с любимым человеком, выходные на морском побережье, семейные ужины под открытым небом в деревне — все это можно сфотографировать так, что не понадобится фотошоп. Лучшие советы собрали в компании МТС.

Улучшить фотографии реально с помощью нехитрых лайфхаков —МТС собрали 5 самых лучших: