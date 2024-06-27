Общество

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Стимул мечты — это ты!»

Стартовал прием заявок на Всероссийский онлайн-конкурс «Стимул мечты — это ты!», который пройдет в рамках одноименной акции, приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить конкурсные работы — видеоролики, в которых демонстрируется представление автора о том, что является стимулом здорового образа жизни, представлены позитивная альтернатива потреблению психоактивных веществ или призыв к отказу от их потребления.

Ролики участники необходимо разместить на своих личных страницах в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #Стимулмоеймечты2024, #Противнаркотиков2024, а также в облачном сервисе «Яндекс Диск».

Регистрация участников осуществляется в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по ссылке.

Подать заявку можно до 10 июля. У конкурса есть ограничения по возрасту участников: от 18 до 35 лет. Результаты будут объявлены до 30 октября.

Организаторы конкурса — Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации.