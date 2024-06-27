Общество

Жителей Псковской области пригласили поддержать земляков в онлайн-голосовании конкурса Музея Победы

Музей Победы предлагает отдать голос за работы учащихся Псковской области на Всероссийском конкурсе межрегиональных проектов школьных музеев «История большой страны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Музей Победы

Так, команды школы № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского города Великие Луки и Луганской средней школы № 55 имени К. К. Рокоссовского представили видео о проекте «С именем Рокоссовского». Ознакомиться со всеми работами можно на сайте.

«Благодаря конкурсу активисты из разных регионов объединялись для создания совместных проектов, что позволило школьникам из разных уголков познакомиться и наладить сотрудничество, а также создать новые проекты, которые они смогут реализовать в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Особенно важно, что работа каждой команды продолжится после окончания конкурса, вовлекая в работу новых ребят и педагогов. Это и была одна из целей нашего проекта», — рассказала директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Всего более 2000 человек — участников программы «Школьный музей Победы» записали видеоролики для конкурса «История большой страны». Учащиеся с педагогами создавали видео в восьми номинациях: «Малоизвестные страницы истории», «Герои и дивизии Великой Отечественной войны», «Ополчение», «Тыл фронту», «Крым и Севастополь», «80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «Ими гордится Россия». Ребята провели экскурсии и рассказали об уникальных экспонатах своих музеев и боевых уголков, о памятных местах родного края, земляках-участниках Великой Отечественной войны и современных героях. Так, благодаря проектам конкурса онлайн-пользователи познакомятся с историей 5-й московской стрелковой дивизии народного ополчения, которая впоследствии стала боевой 158-й стрелковой дивизией и принимала участие в освобождении белорусских городов Лиозно и Витебск, узнают о судьбах курского ветерана Великой Отечественной войны, писателя, учителя Петра Михина и дочери казахского народа, ленинградке, снайпере-герое Алие Молдагуловой, об эвакуации детей из блокадного Ленинграда в Тюмень, операции «Дети» и подвиге партизан соединения «Батя» и многое другое.

Открытое онлайн-голосование продолжится до конца июля. Итоги конкурса подведут 1 августа. Будут определены 50 лучших команд по мнению экспертного жюри, а также победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Лучшие конкурсанты будут приглашены на Всероссийский съезд «Школьный музей Победы», который пройдет в Москве в 2024 году, а также смогут представить свои экспозиции на площадке Музея Победы на Поклонной горе в 2025 году.

Всероссийский конкурс межрегиональных проектов «История большой страны» проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» министерством просвещения Российской Федерации совместно с Музеем Победы.