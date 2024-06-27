Общество

80-летие освобождения от немецких захватчиков отмечает муниципалитет-побратим Псковского района в Белоруссии

Муниципалитет-побратим Псковского района – Бешенковичский район Республики Беларусь – празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 27 июня. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

«Сегодня у наших добрых друзей из Витебской области Республики Беларусь большая и знаменательная дата. Вместе с коллегами из Себежского района передали сердечные поздравления братьям-белорусам. Приняли участие в торжественно-траурном митинге на захоронении, где упокоены 216 бойцов, включая 8 Героев Советского Союза. Почтили память павших, возложили цветы к обелискам. В своем выступлении обратила внимание на присутствующую на мероприятии многочисленную молодежь. Это очень важно, чтобы новые поколения помнили подвиги наших дедов и прадедов, были патриотами и ценили добрососедство. Пожелала присутствовавшим мира, добра, благополучия!» - рассказала Наталья Федорова.

Витебский клуб реставрации организовал реконструкцию боя, в которой поучаствовал Герой России Анатолий Зверев. Местом «боя» был выбран берег реки Западная Двина. Это водное препятствие в 1944 году пришлось форсировать при наступлении. Как вспоминают очевидцы, бои были жестокими и кровопролитными. Реконструкторы попытались погрузить эту атмосферу.

Кроме того, посетили предприятие «Белкотломаш», ориентированное на производство тепловых котлов для обеспечения деятельности сферы жилищно-коммунального хозяйства. Варианты котлов самые разные: дровяные, угольные, торфяные.

«Кроме того, практически весь день мы с коллегами имели возможность пообщаться по самым разным темам повседневной работы, поделиться опытом решения вопросов местного значения. Ближе к вечеру все мы собрались на большую праздничную концертную программу. С праздником, братья-белорусы! Спасибо за гостеприимство, атмосферу единения и душевное общение!» - заключила Наталья Федорова.