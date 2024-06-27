Общество

Американский кокер-спаниель не смог попасть в Россию через госграницу в Псковской области

Американского кокер-спаниеля не пропустили в Россию через государственную границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В МАПП «Шумилкино» при проведении ветеринарного контроля кокер-спаниеля, перевозимого в сопровождении физического лица из Финляндии в Ленинградскую область, установлено нарушение ветеринарных требований.

Так, в ветеринарном паспорте животного отсутствовала отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой животного.

Ввоз домашнего животного на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, выдана декларация о возврате «живого» груза.