Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
лавандовая ночь
обзор
экзотика агротуризм
Магия слов и музыки
кадры решают всё
творог правда и мифы
вкусное Пушкиногорье
баня «Гельдт» долгожданное открытие
очаги культуры
дело ФАПное
Господин Рейтингомер
ENERGY кешбэк-игра
на пороге перезагрузки
ковать кадры пока горячо
залог хорошего урожая
шоу каскадеров
 
 
 
ещё Общество 27.06.2024 09:550 Весь Северо-Запад России окажется во власти 30-градусной жары 27.06.2024 16:460 Аналитика Yota: россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков 27.06.2024 16:390 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 27.06.2024 16:210 Американский кокер-спаниель не смог попасть в Россию через госграницу в Псковской области 27.06.2024 16:140 «Три мудреца»: Terra incognita — cтабильность и безопасность в эпоху турбулентности. ВИДЕО 27.06.2024 15:400 ЗАО «ЗЭТО» приглашает выпускников средних школ
 
 
 
Самое популярное 20.06.2024 14:580 Муж убил жену в доме на улице Юности в Пскове 21.06.2024 10:580 Женщина умерла на площади Ленина в Пскове 20.06.2024 10:450 Пятый этаж дома на улице Юности в Пскове залит кровью. ФОТО 25.06.2024 14:049 Новый мост планируют построить в Пскове 20.06.2024 07:200 «Сарай сложился и машины побиты»: невельчане делятся последствиями торнадо
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Американский кокер-спаниель не смог попасть в Россию через госграницу в Псковской области

27.06.2024 16:21|ПсковКомментариев: 0

Американского кокер-спаниеля не пропустили в Россию через государственную границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В МАПП «Шумилкино» при проведении ветеринарного контроля кокер-спаниеля, перевозимого в сопровождении физического лица из Финляндии в Ленинградскую область, установлено нарушение ветеринарных требований.

Так, в ветеринарном паспорте животного отсутствовала отметка компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой животного.

Ввоз домашнего животного на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, выдана декларация о возврате «живого» груза.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы организацией дорожного движения в Пскове?
В опросе приняло участие 102 человека
27.06.2024, 16:460 Аналитика Yota: россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков 27.06.2024, 16:391 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 27.06.2024, 16:210 Американский кокер-спаниель не смог попасть в Россию через госграницу в Псковской области 27.06.2024, 16:140 «Три мудреца»: Terra incognita — cтабильность и безопасность в эпоху турбулентности. ВИДЕО
27.06.2024, 16:040 Володин заявил, что Бастрыкин словами о «Госдуре» оскорбил народ 27.06.2024, 15:590 Более 10 переломов, разорвана печень: порхович до смерти избил знакомого и отправился за решетку 27.06.2024, 15:400 ЗАО «ЗЭТО» приглашает выпускников средних школ 27.06.2024, 15:370 В Псковской области проходят детские мероприятия в рамках проекта «Культура для школьников»
27.06.2024, 15:290 Более 60 тысяч человек уже посетили фестиваль «Виноград» в Пскове 27.06.2024, 15:250 Минобрнауки предложило обеспечить стипендией студентов с детьми 27.06.2024, 15:180 Псковский малый бизнес нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты 27.06.2024, 15:140 Восемь золотых медалей привезли псковички с Summer Fest в Москве
27.06.2024, 15:120 Axenix стандартизировал работу над флагманским продуктом In.Plan с помощью Яндекс Трекера 27.06.2024, 15:030 В Великих Луках второй день подряд сбивают пешеходов 27.06.2024, 14:580 Власти подсчитали, сколько алкоголя выпили жители Псковской области в 2023 году 27.06.2024, 14:471 80-летие освобождения от немецких захватчиков отмечает муниципалитет-побратим Псковского района в Белоруссии
27.06.2024, 14:411 Бои роботов и коптеров прошли в Пскове 27.06.2024, 14:320 Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области 27.06.2024, 14:240 Выездную диспансеризацию проведет Псковская городская больница 29 июня 27.06.2024, 14:143 Михаил Ведерников предложил провести следующий Форум регионов Беларуси и России в Псковской области
27.06.2024, 14:070 Развлекательные площадки будут работать на историческом фестивале «Хельга» 27.06.2024, 14:040 Выходцев из стран Северной Африки задержали псковские пограничники 27.06.2024, 13:490 Дмитрий Белюков на ВДНХ: Великие Луки имеют богатую историю 27.06.2024, 13:431 Михаил Ведерников представил опыт Псковской области в развитии двустороннего сотрудничества на Форуме регионов Беларуси и России
27.06.2024, 13:370 О насыщенном сезоне благоустройства в пушкиногорской Иссе рассказал Армен Мнацаканян 27.06.2024, 13:321 Мусороуборочная камера горела в псковской девятиэтажке 27.06.2024, 13:290 Законодательные органы Псковской и Могилёвской областей заключили соглашение о сотрудничестве на Форуме регионов Беларуси и России 27.06.2024, 13:251 Пассажирский самолет впервые вылетел из Пскова в Махачкалу
27.06.2024, 13:210 О внедрении цифрового профиля пациента в Псковской области рассказал Виталий Рахманов 27.06.2024, 13:190 Движение транспорта прекратят на участке автодороги Быстроникольское – Черская с 8 по 21 июля 27.06.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Terra incognita — cтабильность и безопасность в эпоху турбулентности 27.06.2024, 12:560 Комитет Госдумы не поддержал запрет продажи алкоголя в прикассовой зоне магазина
27.06.2024, 12:420 33-градусная жара ожидается в Псковской области 28 июня 27.06.2024, 12:320 Новгородцы знакомятся с лучшими практиками Псковской области в социальной сфере 27.06.2024, 12:240 Польша и страны Балтии призвали ЕС построить линию обороны длиной 700 км 27.06.2024, 12:160 Гармонисты открыли концертную программу в День Великих Лук на ВДНХ
27.06.2024, 12:162 Россияне будут больше платить за авиабилеты 27.06.2024, 12:111 Огромная пробка образовалась на трассе в Неёлово из-за ДТП 27.06.2024, 12:060 Баскетболисты псковской спортшколы присоединились к марафону «Сила России» 27.06.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: До чего дошел прогресс — AI поможет чиновникам?
27.06.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 июня 27.06.2024, 11:571 День города Великие Луки вызвал ажиотаж на ВДНХ 27.06.2024, 11:500 «Зверьё моё»: Собаки на службе в УФСИН. ВИДЕО 27.06.2024, 11:362 Первый самолет из Махачкалы прилетел в Псков
27.06.2024, 11:250 Диетолог рассказал о том, кому особенно полезен творог 27.06.2024, 11:220 Игорь Иванов возглавил профсоюзную делегацию Псковской области на форуме регионов Беларуси и России 27.06.2024, 11:182 ПсковГУ опустился в двух категориях Национального рейтинга университетов 27.06.2024, 11:090 Ещё один дом в Печорах готов перейти под управление «Нового квартала»
27.06.2024, 11:000 Псковская делегация принимает участие в XI форуме регионов России и Беларуси 27.06.2024, 10:560 «Три мудреца»: Terra incognita — cтабильность и безопасность в эпоху турбулентности 27.06.2024, 10:440 Артиллерийский снаряд нашли в Псковском районе 27.06.2024, 10:380 В действиях директора нацпарка «Себежский» усмотрели более тяжкое преступление
27.06.2024, 10:270 ВТБ и М2 выяснили, какие квартиры продаются быстрее  27.06.2024, 10:190 В Госдуме предложили отменить госпошлину на заключение брака 27.06.2024, 10:130 Мужчина погиб при пожаре в нежилом доме в Пскове 27.06.2024, 10:050 «Беседка»: До чего дошел прогресс — AI поможет чиновникам?
27.06.2024, 09:550 Весь Северо-Запад России окажется во власти 30-градусной жары 27.06.2024, 09:400 Приготовить средневековую похлебку смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» 27.06.2024, 09:150 Приставы взыскали 30,1 млрд рублей алиментов за пять месяцев 2024 года 27.06.2024, 09:000 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре
27.06.2024, 08:380 Доля льготных программ в выдачах ипотеки достигла рекордных 75% 27.06.2024, 08:200 Диетолог рассказала о пользе и вреде черешни 27.06.2024, 08:000 Метеоролог назвал июль идеальным месяцем для отпуска в средней полосе России 27.06.2024, 07:400 Автодилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10%
27.06.2024, 07:200 Умер американский актер Билл Коббс 27.06.2024, 07:002 Микрофинансовые организации выдали россиянам рекордный объем займов в мае 26.06.2024, 22:301 Назван самый вредный способ приготовления рыбы 26.06.2024, 22:000 «Повесть о Петре и Февронии» обсудят на лекции в Пскове
26.06.2024, 21:400 Псковские курсанты провели выпускной концерт 26.06.2024, 21:200 Определены финалисты Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в СЗФО 26.06.2024, 21:000 Минфин оценил рост поступлений в бюджет от налога на богатых 26.06.2024, 20:511 Александр Козловский работает на форуме «Инженеры будущего»
26.06.2024, 20:400 Более 360 кг подкарантинной продукции пытались незаконно провезти в ручной клади пассажиры в Псковской области 26.06.2024, 20:312 Инфляция в России на 24 июня составила 8,61% в годовом выражении 26.06.2024, 20:200 Минюст сообщил о снижении числа осужденных в РФ с 2009 на 40% 26.06.2024, 20:100 Кондиционер сломался в автобусе Псков - Москва
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru