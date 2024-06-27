Общество

Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетили стенд Псковской области в Витебске

Стенд Псковской области на Форуме регионов Беларуси и России стал одним из немногих, который посетили председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Также на выставке Псковского региона побывали государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин и главы ряда российских регионов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил гостям экспозицию. «Мы стараемся развивать все сферы народного хозяйства, поэтому у нас на стенде представлены и инвестиционные площадки, и продукция товаропроизводителей, и народные промыслы», — отметил глава региона.

Валентина Матвиенко отдельно остановилась у стойки с искусственными алмазами, которые по уникальной технологии выращивают на Псковской земле. Михаил Ведерников пояснил, что такие алмазы очень востребованы в промышленности: из них производят монокристаллические пластины для радиоэлектроники, комплектующие для квантовых компьютеров, хирургические скальпели.

Напомним, Форум регионов Беларуси и России проходит в Витебске, Полоцке и Новополоцке с 27 по 28 июня. Темой этого года стала роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного Государства. В составе делегации Псковской области, которую возглавляет губернатор Михаил Ведерников, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-спикер Игорь Дитрих, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернаторы Ольга Тимофеева и Нинель Салагаева, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев и другие официальные лица.