Краски-шоу и пенная дискотека ждут псковичей на пляже в «Лукоморье» 30 июня

Псковичей и гостей города приглашают на мероприятия, которые пройдут прямо на новом пляже базы отдыха «Лукоморье» 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы мероприятия.
«Выходные обещают быть жаркими и по-настоящему летними! Это будут краски-шоу и пенная дискотека! Программа будет интересна как юным гостям, так и взрослым! Поэтому приглашаем всех провести семейные выходные весело и незабываемо!» – рассказали организаторы.
В «Лукоморье» псковичей ждет:
«Также на пляже есть большая парковка и возможность комфортабельного размещения в номерах», – добавили организаторы.