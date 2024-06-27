Общество

Краски-шоу и пенная дискотека ждут псковичей на пляже в «Лукоморье» 30 июня

Псковичей и гостей города приглашают на мероприятия, которые пройдут прямо на новом пляже базы отдыха «Лукоморье» 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы мероприятия.

«Выходные обещают быть жаркими и по-настоящему летними! Это будут краски-шоу и пенная дискотека! Программа будет интересна как юным гостям, так и взрослым! Поэтому приглашаем всех провести семейные выходные весело и незабываемо!» – рассказали организаторы.

В «Лукоморье» псковичей ждет:

Новый и комфортабельный пляж с кабинками для переодевания, качелями, лежаками, зонтами и золотым песком;

Детская площадка;

Спортивный сектор;

Кафе прямо на пляже;

Катание на катамаране;

Катание на лодочках;

Катание на гидроцикле;

Катание на катере;

Аренда сапов;

Водные батуты и горки;

Банан;

Сап-борды.

«Также на пляже есть большая парковка и возможность комфортабельного размещения в номерах», – добавили организаторы.