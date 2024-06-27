Расширять молодёжное сотрудничество в рамках Союзного государства предложил Александр Котов

Мнением о перспективных направлениях российско-белорусского сотрудничества поделился председатель областного Собрания депутатов Александр Котов по завершении встречи спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко и её белорусской коллеги Натальи Качановой с руководителями региональных органов государственной власти в рамках Форума регионов России и Беларуси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
По словам спикера, одним из важных направлений развития Союзного государства является взаимодействие региональных законодательных органов. На сегодняшний день Псковское областное Собрание депутатов имеет межпарламентское соглашение о сотрудничестве с Витебской и Могилёвской областями.
«На мой взгляд, очень хорошая идея – вовлечь в этот процесс нашу молодёжь. Начнём мы это делать с нашего Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. У нас уже есть задумки совместных проектов», - поделился планами Александр Котов.