Общество

Незаконный ввоз более тонны крем-сыра из Латвии предотвратили на границе в Псковской области

Незаконный ввоз 1,2 тонны произведенного в Латвии кулинарного крем-сыра жирностью 24% в Россию через госграницу в Псковской области запретили на российско-латвийской границе РФ в МАПП «Убылинка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При проведении ветеринарного контроля установили отсутствие предварительного уведомления, направленного Продовольственно-ветеринарной службой Латвии на партию товара «Балтаис кулинарный крем 24 %», выработанного предприятием Латвии, и следующего в адрес предприятия Республики Казахстан.

Кроме того, в ветеринарном сертификате на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота, не была указана информации о номере пломбы.

Ввоз молочной продукции на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.