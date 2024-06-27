Общество

Журналист ЦДИ получила почетную грамоту Федеральной службы исполнения наказаний

Журналист Центра Деловой Информации Ольга Лирон (Лазарева) стала обладательницей почетной грамоты Федеральной службы исполнения наказаний. Материал «За закрытыми дверями: как живут и работают в исправительной колонии №4» был опубликован на сайте Псковской Ленты Новостей. Его можно почитать по ссылке.

Статья была проиллюстрирована прекрасными авторскими фото, так как Ольга увлекается фотографией и с удовольствием фотографирует для медиахолдинга «Гражданская пресса, пишет ЦДИ.

В этом году ее материал о работе службы конвоирования признан лучшим в конкурсе освещения работы ФСИН в региональных СМИ.

Ольга является пресс-атташе социально значимого НКО, работает в АССК России четвертый год. Развивает повестку молодежной политики и спорта, туризма и социальных медиа. За годы работы показала отличную динамику личного и профессионального роста.