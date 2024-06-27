Общество

115-летие кинологической службы и 30-летие службы охраны УИС отметили в Пскове

В УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования 115-летия кинологической службы и 30-летия службы охраны УИС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УФСИН

В честь юбилейных дат в региональном пенитенциарном ведомстве чествовали лучших сотрудников службы охраны и кинологических подразделений уголовно-исполнительной системы Псковской области, ветеранов. Мероприятие состоялось на базе отдела по конвоированию при участии начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова.

В начале торжественного собрания была зачитана поздравительная телеграмма заместителя директора ФСИН России Александра Хабарова. С приветственным словом перед собравшимися выступил начальник областного УФСИН Алексей Емельянов. Поздравляя присутствующий личный состав, он подчеркнул, что специалисты-кинологи и представители подразделений охраны ежедневно выполняют сложные и ответственные задачи, поблагодарил их за самоотдачу и профессионализм, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Сотрудники, достигшие высоких показателей в служебной деятельности, а также ветераны службы отмечены ведомственными наградами, благодарственными письмами Псковской городской Думы, взаимодействующих структур и памятными подарками. Также в рамках мероприятия корреспонденту электронного издания «Центр деловой информации» Ольге Лазаревой, занявшей первое место во Всероссийском конкурсе журналистских работ «На страже порядка» в номинации «Лучшее освещение деятельности УИС в региональных интернет-изданиях», вручена почетная грамота директора ФСИН России и диплом за 1 место.

Кроме того, заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский, курирующий направление охраны и конвоирования, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм отмечен благодарственным письмом депутата Государственной Думы Российской Федерации Бийсултана Хамзаева.

В заключение торжественного события присутствующим продемонстрированы образцы специального автомобиля типа «АЗ», предназначенные для перевозки осужденных и лиц, заключенных под стражу, передвижная мастерская на базе автомобиля ГАЗель, технические средства для обслуживания и ремонта средств охраны, специальные средства индивидуальной бронезащиты.