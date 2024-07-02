Общество

Завершаются ремонтные работы в поликлинике в Пушкинских Горах

Ремонтные работы на втором этаже поликлиники в Пушкинских Горах идут к завершению. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Проведен косметический ремонт кабинетов и коридора, установлены пластиковые окна, заменены двери.

«Светлые тона покрытия стен делают пространство коридора, где пациенты ожидают очереди к врачам, шире и просторнее. Кабинеты выглядят обновленно и скоро будут готовы принять специалистов-медиков и пациентов», - рассказала глава района.