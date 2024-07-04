Общество

Андрей Беляев: Николай Козловский очень опытный и грамотный руководитель

Глава Великих Лук Николай Козловский очень опытный и грамотный руководитель, у которого многому можно научиться. Об этом глава городской администрации Андрей Беляев сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я считаю, что у меня есть определенный круг обязанностей и обязательств, которые я должен выполнять. И оценивать деятельность и модели управления других муниципалитетов — комментировать это не представляется возможным и не хочется. Николай Николаевич очень опытный, грамотный руководитель, который может и подсказать, и направить. Хоть я уже практически три года работаю в должности, но того багажа, знаний и опыта у меня нет. Ни у кого в администрации нет. У нас нормальные, хорошие, рабочие отношения, за что я благодарен. Николай Николаевич проявляет дальновидность в решении многих вопросов. У него многому надо поучиться», – заключил он.

Андрей Беляев не поддержал сравнение своих обязанностей и личности с главой города Пскова Борисом Елкиным, ответив, что их невозможно сравнивать, как и Великие Луки нельзя сравнивать с Псковом.