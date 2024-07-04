Общество

В Госдуме предложили пополнить календарь новым нерабочим днем

Нина Останина, руководитель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, материнства и детства, направила обращение министру труда и социальной защиты России Антону Котякову. В своём письме она предложила сделать 8 июля - День семьи, любви и верности - официальным выходным днём в стране.

Редакция RuNews24.ru обратилась за комментарием по данной теме к депутату ГД Светлане Бессараб. Парламентарий оценила инициативу коллег, но указала на некоторые недочеты предложения.

«На мой взгляд, если и вводить 15-й календарный день праздничный в производственный календарь России, то пусть этот день будет 31 декабря, потому что он всеобщий праздник, любимый праздник, и, наверное, каждый в нашей стране за редким-редким исключением отмечает Новый год. День любви, семьи и верности — это очень хороший традиционный праздник для России. И в этот день, безусловно, и вообще во все дни года нужно чествовать наших многодетных, например, ветеранов, кто долго уже находится в браке. Ведь у нас есть золотые пары, платиновые пары, которые 50−60 лет в браке состоят. И неважно, есть у них дети, нет у них детей, их тоже надо чествовать, не только многодетные семьи», - подчеркнула депутат.

Как говорится в обращении, в России уже есть День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Но Нина Останина считает, что в Год семьи можно было бы сделать этот день выходным для многодетных родителей, что показало бы заботу государства. В обращении Нина Останина также отметила, что большинство матерей из 2,4 млн многодетных семей не работают, а посвящают себя воспитанию детей. Поэтому введение выходного дня не снизит производительность труда, считает она.

Светлана Бессараб отметила, что коллеги предложили этот праздник сделать выходным только для определенной социальной группы.

«У нас это не принято, в российском законодательстве трудовом у нас отмечены выходным все общие праздники. Выделять отдельную группу — это достаточно сложный процесс. Можно выделить по регионам, но опять-таки по регионам это, как правило, традиционные религиозные какие-то праздники. Например, в Краснодарском крае это Троица, а в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, в традиционно мусульманских республиках это, например, Ураза-Байрам. И это тоже очень важно, но это опять-таки для всех, а не для отдельной категории. Вот, для самих многодетных, если дети уже выросли, по указу президента статус сохраняется в многодетные семьи. А как убедить работодателя, что ты тоже многодетный? Принести паспорта уже женатых, замужних, взрослых детей и обязать работодателя все-таки предоставить этот отпуск. Я думаю, что коллеги предложат еще много замечательных, интересных форматов чествования многодетных семей, но это как раз не тот формат», - заключила собеседница.