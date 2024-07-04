Общество

Госдума одобрила проект о взаимодействии военкоматов с работодателями

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета.

Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», пишет РИА Новости.

Законопроект направлен на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предлагает такое взаимодействие организовать, в том числе посредством государственной информационной системы - Реестр воинского учета, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.