Общество

Интерактивную площадку для детей откроют в Изборской крепости в День любви, семьи и верности

Интерактивная детская площадка «Живая история» откроется в Изборской крепости в День любви, семьи и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Площадка будет работать 6 и 7 июля с 12:00 до 15:00. Ребята смогут поиграть в баннерные игры и собрать пазлы по мотивам анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии».

8 июля, в День семьи любви и верности, площадка будет работать с 11:00 до 15:00.

Напомним, любой объект Музея-заповедника «Изборск» можно посетить Пушкинской картой. Это же касается и музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово.