Общество

Александр Котов: Семья – это место, где мы делимся радостью и черпаем силы

С Всероссийским днём семьи, любви и верности псковичей от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Дружная семья, созидательная любовь, верность – основополагающие ценности, на которых строится счастливая и гармоничная жизнь человека, а значит, и всего общества. Крепкая семья – это то место, где с рождения и до старости мы окружены заботой и вниманием, где делимся радостью и черпаем силы в сложных жизненных обстоятельствах», - отметил Александр Котов.

Председатель областного Собрания подчеркнул, что институт семьи имеет огромное значение и в масштабах страны: для развития процветающего государства, обеспечения общественной стабильности, формирования ментально и физически здорового молодого поколения. По сути, рождение и воспитание детей является одной из важнейших социальных функций семьи, и вся государственная политика направлена на поддержку и поощрение этой значимой миссии, пояснил он.

«От всей души желаю каждой семье крепнуть и расширяться, поддерживать и беречь домочадцев, уважать предков и привносить новые семейные традиции, любить свою землю и трудиться на благо семьи и Отчизны!» - заключил Александр Котов.