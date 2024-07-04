Общество

В муниципальном учреждении Пскова «Специализированный заказчик» сменился руководитель

В муниципальном казенном учреждении города Пскова «Специализированный заказчик» сменился руководитель. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, возглавлявший организацию с июня 2023 года Ерем Сафарян покинул должность. В пятницу, 5 июля у него был последний рабочий день.

Обязанности директора исполняет Валерий Лымарев.

Ранее работал в структуре комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в должности заместителя начальника отдела автомобильного транспорта. После работал в должности начальника отдела планирования и контроля пассажирских перевозок ГБУ ПО «Псковавтодор».