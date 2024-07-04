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«Поразительное место»: Владимир Мединский посетил Изборск

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества, сопредседатель Совместной российско-белорусской комиссии по истории, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский посетил Изборск 7 июля.

«Поразительное место! Всем рекомендую. В Минкультуры много занимались его развитием. Когда-то это был бедный локальный музей, сейчас после реставрации - полноценный федеральный. Псковская область поразительно интересна для тех, кто любит путешествовать по России, любит нашу историю», - написал Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

Напомним, Владимир Мединский посещал Псковскую область 18 апреля. Он принял участие в торжественном возложении цветов к мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва и встретился с активом Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

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