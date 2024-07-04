Общество

Псковскую область посетили участники автопробега «Дороги славы — наша история»

Студенты Ростовского государственного университета путей сообщения и участники патриотического движения посетили Псковскую область в рамках автопробега «Дороги славы — наша история». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Пскове участники почтили память и возложили цветы к Братской могиле военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере Кресты. Затем ребята отправились в Музей оккупации и геноцида населения, а также познакомились с достопримечательностями города.

Ключевым моментом автопробега стала театрализованная, музыкальная программа — «От войны к миру» от ростовских студентов. Они представили ее в псковской дивизии ВДВ.

В 2024 году автопробег посвящен годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Акция реализуется с 2016 года по инициативе молодежи города Ростова-на-Дону силами общественных дипломатов при поддержке Министерства иностранных дел России, Россотрудничества, правительства Ростовской области, Ростовской-на-Дону городской Думы, администрации города Ростова-на-Дону, командования Южного военного округа, Дома офицеров Южного Военного округа, Ростовского государственного университета путей сообщения.