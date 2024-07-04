Общество

Михаил Ведерников: Семья служит опорой и дает нам силы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

«Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Этот добрый и светлый праздник напоминает нам о том, какое важное значение семья играет в жизни человека. Она служит опорой и дает нам силы, учит нас помогать ближним и вместе справляться с трудностями. Семья воспитывает в каждом из нас лучшие человеческие качества и напоминает, что истинное счастье заключено в улыбках любимых и дорогих людей, в поддержке и понимании, в заботе и нежности, которые мы дарим друг другу», - сказал Михаил Ведерников.

Президентом страны 2024 год объявлен Годом семьи. Укрепление семейных ценностей — одна из приоритетных задач для правительства Псковской области, подчеркнул губернатор.

«Из года в год мы расширяем меры поддержки для семей, чтобы сделать жизнь родителей и детей более комфортной. Особые слова благодарности и признательности — многодетным семьям и семьям, принявших детей на воспитание. Вы в полной мере знаете, насколько это большой труд и вместе с тем счастье — вкладывать свои силы в молодое поколение, гордиться успехами детей, разделять их радости и горести. Отдельно хочу поздравить семейные пары, которые прожили вместе несколько десятилетий. В муниципальных образованиях к празднику будут вручены медали "За любовь и верность" супругам, прожившим в счастливом браке 25 и более лет. Также выпущены региональные памятные медали для семейных пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни. Спасибо, что сохранили и пронесли через года трепетное отношение друг к другу», - добавил глава региона.

Он пожелал молодым семьям смело идти по жизни и не бояться трудностей, любить и заботиться друг о друге.

«И, конечно, желаю вам как можно больше детей, которые будут радовать вас и вдохновлять каждый день. Счастья, любви и добра всем жителям Псковской области! С праздником, друзья!» - заключил Михаил Ведерников.