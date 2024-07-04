Общество

Александр Козловский: Семейные ценности всегда скрепляли наше общество

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«С Днем семьи, любви и верности, друзья! Это самый теплый российский праздник, одно упоминание которого настраивает на семейный уют и верность своим близким», – написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что семья – это те люди, которые безгранично любят, уважают и верят в своих близких, всегда рядом и поддерживают.

«Цените своих близких! Воспитывайте своих детей сильными и независимыми, уважайте свою вторую половинку! Семейные ценности всегда скрепляли наше общество, делали его сильнее! С праздником!» – добавил Александр Козловский.