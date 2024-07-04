Общество

Сергей Вострецов: День семьи, любви и верности напоминает нам о ценности семейных уз

День семьи, любви и верности напоминает нам о важности и ценности семейных уз, которые являются фундаментом для здорового общества и благополучия, подчеркнул председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

«Профсоюзники особенно уделяют внимание прочным семейным отношениям, понимая, что семья – это не только место, где мы находим поддержку, но и источник вдохновения и силы для достижения своих целей. В семье мы учимся любить, уважать и поддерживать друг друга, что является основой для развития гармоничных отношений», - отметил он.

По словам Сергея Вострецова, семейные ценности и традиции играют важную роль в формировании здорового общества. Профсоюзники СОЦПРОФ призывают сохранять и укреплять семейные узы, уделять внимание своим близким, поддерживать их в трудные моменты и радоваться вместе в моменты радости.

«В этот праздничный день хочу пожелать всем семьям крепких уз, взаимопонимания, уважения и любви. Пусть каждая семья будет источником тепла, уюта и счастья. Пусть в ваших семьях всегда царит взаимопонимание и гармония, а любовь и поддержка близких будут вашими надежными опорами на пути к счастью. С праздником, Днём семьи любви и верности! Пусть каждый день напоминает вам о том, как важно беречь и ценить своих близких, оставаться единой командой в любых жизненных ситуациях. Берегите друг друга и празднуйте жизнь вместе!» - заключил лидер СОЦПРОФа.