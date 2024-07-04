Общество

Уроки мужества в детских летних лагерях проведут в рамках федеральной акции

Фонд «Защитники Отечества» и российское общество «Знание» запустили федеральную патриотическую акцию «Служу Отечеству», она стартовала 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском филиале фонда.

Всероссийская акция «Служу Отечеству» – это целый комплекс мероприятий. Главная цель – сделать так, чтобы ветераны СВО рассказали молодежи, почему они отправились на фронт. В рамках акции пройдут лекции, уроки мужества в детских летних лагерях, а также иных мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основная цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Здесь помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием бойцов.