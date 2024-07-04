Общество

Учитель из Пскова разработал проект образовательной криптовалюты и поборется за приз в 2 млн долларов

Проект образовательной криптовалюты «Умникоины», который разработал лектор российского общества «Знание», победитель проекта Знание.Лектор, учитель русского языка и литературы из Пскова Николай Пронев, стал одним из 100 полуфиналистов онлайн-хакатона.

Фото из соцсетей Николая Пронева

Организаторами хакатона стали фонд TON и The Open League. Эта площадка дает участникам возможность встать на быстрый путь роста и развития в системе Telegram, а также побороться за призовой фонд 2 миллиона долларов, пишет «МК в Пскове».

Добавим, проект «Умникоины» - благотворительный. Ранее к нему присоединились 20 лекторов российского общества «Знание» и провели 70 онлайн-встреч со школьниками и студентами в рамках проекта «Знания за знания». Ученики смогли расширить свои знания в областях физики, математики, истории, журналистики и других.

«Умникоины» — это приложение VK, которое позволяет верифицировать образовательные достижения и получить умные токены — умникоины. Умные токены можно потратить в маркетплейсе на подарки от партнёров. Сейчас сервисом пользуется около 310 тысяч участников.