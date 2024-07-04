Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
модульный отдых
достижения фермеров
творог правда и мифы
экзотика агротуризм
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
лавандовая ночь
Господин Рейтингомер
где в Пскове получить права
ENERGY кешбэк-игра
творожные истории
Магия слов и музыки
кадры решают всё
дело ФАПное
Кабельный потенциал
«Банщикам» закон не писан?
 
 
 
ещё Общество 04.07.2024 10:460 Строительство семейного досугового центра началось в Великих Луках 10.07.2024 12:530 «Целое ведро»: кладку яиц ужей нашли работники Бежаницкого лесничества 10.07.2024 12:480 Отчёт об исполнении областного бюджета согласовал профильный комитет Собрания 10.07.2024 12:370 За неделю в Псковской области госпитализировали 11 человек с симптомами ОРВИ 10.07.2024 12:280 Учитель из Пскова разработал проект образовательной криптовалюты и поборется за приз в 2 млн долларов 10.07.2024 11:490 Фотофакт: Фасадные работы ведутся на здании правительства Псковской области
 
 
 
Самое популярное 04.07.2024 11:140 Пскович заснял окровавленный труп в машине. ВИДЕО 03.07.2024 12:328 Мусорный кризис онлайн 09.07.2024 21:348 Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет 05.07.2024 13:153 Псковский автомобильный феномен 07.07.2024 17:001 Массовое ДТП произошло на трассе «Псков»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Учитель из Пскова разработал проект образовательной криптовалюты и поборется за приз в 2 млн долларов

10.07.2024 12:28|ПсковКомментариев: 0

Проект образовательной криптовалюты «Умникоины», который разработал лектор российского общества «Знание», победитель проекта Знание.Лектор, учитель русского языка и литературы из Пскова Николай Пронев, стал одним из 100 полуфиналистов онлайн-хакатона.

Фото из соцсетей Николая Пронева

Организаторами хакатона стали фонд TON и The Open League. Эта площадка дает участникам возможность встать на быстрый путь роста и развития в системе Telegram, а также побороться за призовой фонд 2 миллиона долларов, пишет «МК в Пскове».

Добавим, проект «Умникоины» - благотворительный. Ранее к нему присоединились 20 лекторов российского общества «Знание» и провели 70 онлайн-встреч со школьниками и студентами в рамках проекта «Знания за знания». Ученики смогли расширить свои знания в областях физики, математики, истории, журналистики и других.

«Умникоины» — это приложение VK, которое позволяет верифицировать образовательные достижения и получить умные токены — умникоины. Умные токены можно потратить в маркетплейсе на подарки от партнёров. Сейчас сервисом пользуется около 310 тысяч участников.

Теги: #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?
В опросе приняло участие 124 человека
10.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Игорь Савицкий Vs Александр Братчиков 10.07.2024, 12:530 «Целое ведро»: кладку яиц ужей нашли работники Бежаницкого лесничества 10.07.2024, 12:480 Отчёт об исполнении областного бюджета согласовал профильный комитет Собрания 10.07.2024, 12:370 За неделю в Псковской области госпитализировали 11 человек с симптомами ОРВИ
10.07.2024, 12:280 Учитель из Пскова разработал проект образовательной криптовалюты и поборется за приз в 2 млн долларов 10.07.2024, 12:210 Площадки для ТКО обустроили в красногородской деревне по требованию прокуратуры 10.07.2024, 12:120 Депутаты бюджетного комитета обсудили вопрос утилизации крупногабаритного мусора 10.07.2024, 12:080 Менее 500 тысяч избирателей зарегистрировали в Псковской области
10.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 июля 10.07.2024, 11:560 «Семейную ипотеку» в России продлили до 2030 года 10.07.2024, 11:490 Фотофакт: Фасадные работы ведутся на здании правительства Псковской области 10.07.2024, 11:430 Асфальт провалился на проспекте в Великих Луках из-за изношенных сетей
10.07.2024, 11:370 Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками до 22% 10.07.2024, 11:320 «Газель» столкнулась с автомобилем рядом с Домом офицеров в Пскове 10.07.2024, 11:290 «Армрестлинг»: Игорь Савицкий Vs Александр Братчиков 10.07.2024, 11:210 Заключительный концерт Надежды Бабкиной в рамках тура по Псковщине прошел в Острове
10.07.2024, 11:140 Контейнер для сбора ТКО горел в Невеле 10.07.2024, 11:100 Четыре автомобиля столкнулись в Великих Луках, пострадали три женщины и ребенок 10.07.2024, 11:020 Псковичка украла из магазина продукты и попалась росгвардейцам 10.07.2024, 11:010 Книги из Пскова отправляют в библиотеки трех округов
10.07.2024, 10:420 Баня с пристройкой горела в псковском садоводстве «Вербинка» 10.07.2024, 10:340 Телефоны для связи с новым регоператором по обращению с ТКО назвали псковичам 10.07.2024, 10:230 Уроки мужества в детских летних лагерях проведут в рамках федеральной акции 10.07.2024, 10:140 «Псковские тепловые сети» восстанавливают территории после ремонта труб
10.07.2024, 10:050 Госдума приняла в первом чтении проект о защите покупателей от просроченных лекарств 10.07.2024, 09:490 Тротуары Пскова очищают от грязи и пыли сотрудники «СитиИнвестГрупп» 10.07.2024, 09:400 В Пскове отремонтируют проезд от улицы Яна Райниса до улицы Южной 10.07.2024, 09:300 В Госдуме призвали повысить стипендию студентам, чьи родители имеют инвалидность
10.07.2024, 09:180 Главный судебный пристав области проведет выездной прием в Порхове 10.07.2024, 09:170 Даёшь псковское «нашествие»! 10.07.2024, 09:000 В России разрабатывается законопроект по цифровому учету электросамокатов 10.07.2024, 08:400 Названы страны с самыми низкими ценами на пиво
10.07.2024, 08:201 «Росатом» и «Аэрофлот» запустят промкомплекс для выпуска запчастей к Airbus и Boeing 10.07.2024, 08:000 Эндокринолог объяснила, что будет, если есть колбасу каждый день 10.07.2024, 07:400 Россиянам рассказали, какие социальные пособия не назначаются автоматически 10.07.2024, 07:200 Директора Псковской больницы отметили благодарностью ФСИН России
10.07.2024, 07:000 Ученые получили новый антибиотик из полярных бактерий 09.07.2024, 22:480 42 нарушения «стоп-линии» выявил комплекс фотовидеофиксации на перекрестке Коммунальной и Народной в Пскове 09.07.2024, 22:400 Выехавший на встречную полосу ВАЗ травмировал двух человек в иномарке в локнянской деревне 09.07.2024, 22:000 Юных псковичей приглашают к участию в конкурсе стихов и песен о светофоре
09.07.2024, 21:580 Как правильно избавиться от лишнего веса, объяснил специалист 09.07.2024, 21:400 Мужчин в возрасте до 35 лет приглашают на службу в полицию Пскова 09.07.2024, 21:348 Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет 09.07.2024, 21:200 Бухгалтеры Псковского облсовпрофа изучают в Москве изменения в налоговом законодательстве
09.07.2024, 21:000 Псковские организации могут принять участие в конкурсе лучших практик BRICS 09.07.2024, 20:530 Стартовал прием заявок для участия в Псковских архивных чтениях 09.07.2024, 20:400 Очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО отправили из Великих Лук 09.07.2024, 20:200 Собаку из Эстонии не пропустили через границу РФ в Псковской области
09.07.2024, 20:000 Книжную закладку научат делать на бесплатном мастер-классе в Пскове 09.07.2024, 19:400 Заявления на санаторно-курортное лечение сотрудников принимают от псковских работодателей 09.07.2024, 19:200 Почти 18 тысяч рублей на музыкальные инструменты для детей собрали на псковском фестивале «Добрый рок» 09.07.2024, 19:100 Сотни псковских предпринимателей собрались в Пскове на мероприятие для бизнеса по лидерству и командообразованию
09.07.2024, 19:000 Игорь Иванов: Облсовпроф активно сотрудничает с белорусскими коллегами 09.07.2024, 18:570 «Гонки по вертикали»: парадоксы политики, первые кандидаты и один рейтинг на двоих. ВИДЕО 09.07.2024, 18:491 Ушла из жизни актриса Псковского театра кукол Раиса Иванова 09.07.2024, 18:470 Центр добровольчества открыли в Бежаницком районе
09.07.2024, 18:400 Основатель псковского бренда косметики представила успехи своего производства президенту России 09.07.2024, 18:280 Свыше 300 тонн мусора вывезли в Пскове и Псковской районе за прошедшие сутки 09.07.2024, 18:180 Новации семейного права стали темой брифинга в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 09.07.2024, 18:140 Катер на острова Печорского округа будут ходить дважды в неделю
09.07.2024, 18:122 В каких случаях псковичи идут к адвокату по семейным делам, рассказала Анна Здановская 09.07.2024, 17:544 «Экопром» в Псковской области лишили статуса регоператора по обращению с ТКО 09.07.2024, 17:490 «Кузница»: Смена управляющей компании – это реально? ВИДЕО 09.07.2024, 17:430 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 июля
09.07.2024, 17:351 Деньги на выборы главы Гдовского района пока не выделены — Игорь Сопов 09.07.2024, 17:280 Турниры для детей и взрослых пройдут на фестивале «Довмонт Псковский» 09.07.2024, 17:170 Вера Кондратьева о газификации пыталовского поселка Белорусский 09.07.2024, 17:072 Псковички стали реже рожать детей
09.07.2024, 16:570 Почти 30-градусную жару прогнозируют в Псковской области 10 июля 09.07.2024, 16:490 В подмосковном доме бывшего депутата Госдумы прошли обыски 09.07.2024, 16:393 Как псковичи отметили День семьи, любви и верности в соцсетях 09.07.2024, 16:310 Купленные в псковском пункте приема металлолома запчасти позволили восстановить танк
09.07.2024, 16:230 «Дело вкуса»: новая жизнь «Мажора». ВИДЕО 09.07.2024, 16:150 Споры о воспитании детей помогает решать псковский омбудсмен 09.07.2024, 16:030 «Гонки по вертикали»: парадоксы политики, первые кандидаты и один рейтинг на двоих 09.07.2024, 16:020 Иван Мешков о благоустройстве пустыря в Любятово и работе с избирателями
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru