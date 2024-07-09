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Общество

Александр Котов о работе «Моглино» и депутатах-иноагентах

11.07.2024 16:59|ПсковКомментариев: 0

Очередная 35-ая сессия Псковского областного Собрания депутатов прошла 11 июля. Парламентский час был посвящен деятельности особой экономической зоны «Моглино». Также в ходе сессии депутаты рассмотрели вопросы создания Центра социальных выплат и преобразования Центра детского отдыха и оздоровления из предприятия в учреждение. Дискуссии вызвал вопрос досрочного лишения депутата полномочий после получения статуса иноагента. Об основных вопросах повестки дня сессии в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

— Александр Алексеевич, какие ключевые моменты вы можете выделить в повестке сегодняшней сессии?

— Сегодня в рамках парламентского часа мы рассматривали вопрос о результатах работы особой экономической зоны «Моглино». Посмотрели всю ее историю с момента создания по сегодняшний день. Сразу хочу сказать, что несмотря на попытки критики в адрес этого серьезного проекта, все-таки оценка Минэкономразвития работы в особой экономической зоне позитивная, мы здесь в «зеленой зоне». Было сделано очень много в плане подготовки инфраструктуры, в плане привлечения инвесторов. Сегодня это готовая площадка для организации любых производств. Моглино-1 и Моглино-2 имеют практически всю инженерную инфраструктуру и готовы принимать любые предложения по организации и развитию производства.

Есть примеры успешной работы резидентов экономической зоны, восемь находятся в стадии подготовки проектов и реализации. Можно задаться вопросом, куда инвестор пойдет в первую очередь: на площадку, где все подготовлено, где есть инженерные сети, где есть все коммуникации, или в чистое поле, где ему придется не только инвестировать в развитие производства, но еще и вкладываться в строительство инженерных сетей, что, собственно, требует тоже немалых затрат, а порой они сопоставимы или даже выше, чем инвестиции непосредственно в производство.

— В Псковской области создадут «Центр социальных выплат», какие цели преследует создание этого центра?

— «Центр социальных выплат» создан для граждан, которые пользуются мерами социальной поддержки. У нас их немало - это практически половина жителей Псковской области. Это очень актуальный вопрос. Главное, чтобы людям было удобно, чтобы они не ходили бесконечно по коридорам, по кабинетам, не тратили напрасно время на оформление документов. Цель в том, чтобы они могли обратиться по принципу одного окна - представить необходимые документы и тут же получить на руки решение. И самое главное, что мы действуем в рамках имеющейся структуры, просто концентрируем усилия, чтобы не нести дополнительные затраты из областного бюджета на администрирование процедур.

— Тема лишения полномочий депутатов, которые получили статус иноагента, вызвала ряд споров. Какая у вас позиция по данному вопросу?

— Я считаю, что лица, получившие статус иностранного агента, ни в коем случае не должны быть депутатами представительных, законодательных органов в нашей стране. Моя позиция заключается в том, что они не должны занимать государственные должности. Есть попытки возразить по поводу причин и условий предоставления статуса иностранного агента, но просто ничего не бывает. Мы должны думать о безопасности нашего государства, о безопасности людей, которые здесь проживают. Именно этим продиктованы эти изменения.

«Центр детского отдыха и оздоровления» реорганизуют в учреждение. В чем будут заключаться основные изменения?

— Для того, чтобы улучшить качество детского отдыха и оздоровления, государственное предприятие преобразуется в бюджетное учреждение «Центр детского отдыха и оздоровления», у которого появятся новые полномочия, в том числе, по работе с частными инвестициями. Сегодня, на мой взгляд, этого очень сильно не хватает. Если мы объединим усилия, возможности бюджета и возможности частных инвестиций, которые в эту сферу можно привлекать, мы можем сильно изменить условия для отдыха.

— Как повлияет привлечение частных инвестиций на цены путевок в детские оздоровительные лагеря, не будет ли этот отдых слишком дорогим для псковичей?

— Всегда задача - найти компромисс. Мы должны учитывать возможности родителей, но в то же время нужно искать различные варианты, чтобы отдых был комфортным, безопасным, чтобы он в конечном итоге преследовал главную цель - чтобы дети вернулись из лагеря здоровыми, отдохнувшими и полными сил для нового учебного года.

Беседовала Анастасия Мишуковская

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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