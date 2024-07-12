Общество

Центральную городскую аптеку №2 в Пскове приватизируют

Вопрос о приватизации муниципального предприятия города Пскова «Центральная городская аптека №2» и по средству преобразование муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью рассмотрели на очередной сессии Псковской городской Думы 17 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Решение о приватизации аптеки и о преобразовании предприятия в ООО Псковская городская Дума поддержала большинством голосов. Как ранее сообщалось, что единственным учредителем будет администрация города Пскова.

Напомним, подобная реорганизация ждёт и другие псковские муниципальные предприятия. Исключение составят предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения. Для Пскова – это «Горводоканал» и «Псковские тепловые сети».