Общество

Более 20 млрд на развитие инициатив получила Псковская область благодаря московскому представительству

Год назад начало свою работу представительство Псковской области в Москве. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«За этот небольшой срок наш московский офис стал надёжным партнёром для органов исполнительной власти и муниципалитетов. Решаются задачи по оперативному взаимодействию с нашими федеральными коллегами, отстаиваются интересы региона. Представительством организовано проведение дней региона в Совете Федерации», - рассказал губернатор.

По итогам Псковская область получила поддержку инициатив почти на 20 млрд рублей.

«Популяризируем и продвигаем псковских производителей в Москве. В частности, выпущен Каталог псковских производителей. Завершены ремонтные работы. В ближайшее время на новых площадях будет размещен проектный офис для привлечения инвестиций и грантов в регион. Прорабатывается вопрос организации центра проектных инициатив», - заключил Михаил Ведерников.