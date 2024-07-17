Общество

36-метровая скамейка появилась в деревне Церковище Усвятского района

О благоустройстве деревни Церковище Усвятского района рассказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

«В деревне Церковище за последние годы произошли значительные изменения. В декабре прошлого года здесь открыли Дом фольклора, оснащённый в стиле русского быта. Он сохранил аутентичный внешний вид здания, помещения оснащены в стиле русского быта первой половины XX века», - написал Александр Козловский.

После ремонта учреждение стало новой точкой притяжения для поклонников русского фольклора и песенного творчества знаменитой исполнительницы, уроженки Усвятского района Ольги Сергеевой. Недавно здесь прошел фольклорный фестиваль «Знак русского» имени Ольги Сергеевой, который собрал коллективы из России и Беларуси.

Дом фольклора разместился в Церковищенском филиале районного Дома культуры. Учреждение было обновлено в рамках нацпроекта «Культура»: выполнен ремонт кровли, цоколя, фасада и внутренних помещений, заменены окна, двери и входная группа, проведены электромонтажные работы, смонтирована система отопления, организовано устройство санузла, пандуса и пожарной сигнализации.

Мебель и оборудование для центра культуры были приобретены на средства, выделенные в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины», а также на средства из областного бюджета.

«С именем Ольги Сергеевой связан еще один объект в Церковище. Благодаря инициативным жителям волости – участникам ТОС "Светлый путь" — появился парк имени Ольги Сергеевой, прямо напротив Дома фольклора. Здесь установлен памятный знак в виде грампластинки с QR-кодом, наведя на который можно получить информацию о знаменитой песеннице», - рассказал Александр Козловский.

Кроме того, здесь оборудованы скамейки, в том числе 36-метровая волнообразная скамья с подсветкой и зарядкой для мобильных устройств, урны, выполнены работы по освещению территории.

«На этом ТОСовцы не остановились: выиграли грант на создание Фольклорного этнографического парка — за зданием Дома культуры. Есть целый план благоустройства парка, который будет реализован поэтапно. И третий объект, который сегодня посетил в Церковище в рамках рабочего визита, — ФАП, построенный в 2023 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение"», - рассказал депутат.

В ФАПе работает фельдшер Алла Банифатьева, жителей принимает ежедневно — на участке больше 260 человек. В пункте можно купить самые необходимые лекарства.