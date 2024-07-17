Общество

Врач назвала продукты, которые опасно есть на ночь

Рекомендуется в целом отказаться от потребления пищи на ночь, особенно жирной, тяжелой и мясной, сообщила врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

«Не надо нагружать свой желудок перед сном. Лучше ужинать за три часа до сна. И не употреблять жирную и тяжелую пищу, чтобы не было заброса кислоты из желудка. На ужин лучше употреблять белковые продукты, нежирные сорта рыбы, курицу с овощным гарниром», - отметила Ильяшенко.

По словам врача, чтобы избавиться от привычки есть на ночь, рекомендуется соблюдать режим, дробно питаться в течение дня и не допускать длительных промежутков между приемами пищи.

«Чтобы избавиться от привычки есть на ночь, наверное, надо питаться правильно в течение дня. Причем дробно, не допуская длительных промежутков между приемами пищи, чтобы пища усваивалась и чувство голода уходило, и на ночь уже не хотелось есть», - сказала Ильяшенко.

Врач добавила, что в исключительных случаях можно позволить себе перед сном белковую пищу, например, отварную куриную грудку с овощами, пишет РИА Новости.

«Кефир может вызывать газообразование, неприятные ощущения в животе и провоцировать рефлюкс, поэтому тоже перед сном нежелателен», - добавила она.