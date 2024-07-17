Общество

В России по федеральному проекту закупили 35 тысяч единиц медоборудования

Федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» позволил закупить за два года 35 тыс. единиц медицинского оборудования в порядка 350 учреждений России. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Кизеев в ходе форума «Новые горизонты - 2024».

«У нас в стране уже два года работает федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". И вот <…> за два года можем сказать, что порядка 350 учреждений получили медицинское оборудование. 35 тыс. единиц - это порядка 17 тыс. единиц в год - закупается оборудования, причем это в большей степени отечественные производители, и мы понимаем, что такими темпами мы сможем выйти на очень хороший уровень оснащения наших лечебных учреждений», - сказал Кизеев.

В 2022 году начал действовать федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Как сообщал ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, сейчас происходит формирование новых национальных проектов по поручению президента РФ, проект по реабилитации будет продолжен в будущем, пишет ТАСС.

Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты - 2024» проходит в Чите и Агинском Бурятском округе и в этом году стал выездной площадкой Восточного экономического форума. Участники форума, в числе которых гости из Китая, Монголии и других стран, за два дня затронут широкий круг тем, посвященных всестороннему развитию международного сотрудничества.