Общество

Число пользователей онлайн-кинотеатров выросло в 1,5 раза

Онлайн-кинотеатры стали лидерами на отечественном рынке видеоконтента. Число их пользователей за год выросло почти 1,5 раза — с 36,7 до 53 млн человек, подсчитали в аналитическом агентстве TelecomDaily.

В первом полугодии 2024-го зафиксирован рост числа подписчиков онлайн-сервисов. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го их количество увеличилось на 44% — с 36,7 до 53 млн.

Девять крупнейших сервисов преодолели отметку в 1 млн подписчиков. Лидерами в этом сегменте стали «Кинопоиск», Ivi, Okko, Wink и KION. Они вместе контролируют почти 85% рынка, и их доля постоянно растет.

По словам гендиректора агентства Дениса Кускова, рост интереса к отечественным сервисам объясняется в том числе отсутствием в кинопрокатах сейчас «чего-то существенного». Кроме того, ежемесячная подписка находится в пределах 300-400 рублей, а разовый билет в кинотеатр может стоить дороже, пишут «Известия».

Согласно данным исследования, по количеству пользователей, как и весь последний год, лидирует «Кинопоиск» — 13,2 млн, вторым по-прежнему идет Ivi — 9,4 млн, Okko закрепился на третьем месте c 8,3 млн подписчиков, у Wink — 7,8 млн. KION от МТС занимает пятую строчку — 6,2 млн, Premier стал шестым — 3,6 млн, а START оказался на седьмом месте с 2,3 млн подписчиками.

Развитие сервисов в составе экосистем, когда людям предлагают скидки на один продукт за подписку на другой, — еще одна причина их динамичного развития, считает глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.