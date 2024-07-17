Общество

Рост инвалидизации от болезней зрения зафиксировали в России

В России выросло число пациентов с заболеваниями сетчатки глаза из-за их выявления на поздней стадии, сообщил Всероссийский союз пациентов (ВСП) в своем письме в Минздрав.

Эту тенденцию подтвердил заведующий офтальмологическим отделением Санкт-Петербурского территориального диабетологического центра Федор Шадричев.

«В 2020 году такие заболевания стали одной из основных причин инвалидности по зрению в России, выйдя на второе место после глаукомы», — отметил он.

Общественники предложили Минздраву свои способы решения возникшей ситуации. Они направлены на налаживание своевременной диагностики, налаживание маршрутизации и своевременное оказание нужной медпомощи, пишут «Известия».

Главный внештатный офтальмолог Минздрава Владимир Нероев отметил, что предложенные Всероссийском союзом пациентов мероприятия схожи и во многом дублируют положения стратегии развития офтальмологической службы России.

«Повышение эффективности диагностики, мониторинга и лечения пациентов с заболеваниями сетчатки — одна из актуальных задач отечественной офтальмологии», — добавил он.

При этом Владимир Нероев отметил, что сейчас в России есть все необходимые методы лечения и диагностики заболеваний сетчатки глаза.