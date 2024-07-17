Общество

ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам, заявили в Рособрнадзоре

Единый государственный экзамен в 2025 году пройдет по старым порядкам, даже если будет предложена альтернатива, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что рассмотрение законопроекта об отмене ЕГЭ депутаты запланировали на октябрь, пишет РИА Новости.

«Пусть школьники не переживают, вопрос (о проведении ЕГЭ-2025) закрыт», - сказал Музаев, добавив, что все инициативы и изменения, касающиеся экзаменации, принимаются минимум за два года до самого тестирования.

«Даже если что-то предложат, надо понимать, что мы подставляем большое количество учителей, родителей, выпускников, которые жили в одной парадигме, учились, готовились, а тут кто-то решил неожиданно все поменять. Все глобальные изменения, которые могут ущемить права выпускников, мы принимаем не сразу и объявляем о них за два года», - уточнил глава Рособрнадзора.

По его словам, сейчас невозможно придумать и внедрить в ЕГЭ серьезные изменения. «Я не верю в то, что сейчас можно придумать что-то кардинально новое. Когда мы ведем диалог с Госдумой, мы говорим, что подход должен быть не такой, как в 2017 году – давайте все разрушим до основания, а потом будем новый мир строить – а говорим о том, что необходимо работать над тем, что мы уже создали», - заявил Музаев, отметив, что невозможно придумать процедуру ЕГЭ, от которой выпускники будут счастливы.

«Такого не будет и не было никогда. Это экзамен, где надо мобилизовать себя и показать свои знания. Неважно, как он будет проходить, - заключил глава ведомства.