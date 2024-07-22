Общество

«Молочные продукты Пушкиногорья»: секрет вкусного десерта

Самые легкие, вкусные и полезные лакомства — это десерты из творога. Творог – редкий продукт, который при термической обработке не теряет своих качеств, кислинки и приятной рыхлости.

Чтобы десерт удался, нужно одно условие — главный ингредиент должен быть качественным и вкусным. Именно таким продуктом является творог «Молочные продукты Пушкиногорья».

Псковская Лента Новостей делится рецептом нежного творожно-ягодного десерта.

Ингредиенты:

Творог 100 гр

Молоко 80 гр

Ягоды черника, черная смородина, клубника на выбор (можно замороженные)

Сироп 30 мл

Творог и молоко помещаем в блендер, взбиваем и выкладываем слоем. То же самое делаем с ягодами и сиропом — взбиваем в блендере. Получившуюся ягодную смесь выкладываем слоем на творожную массу. Количество слоев можно увеличить.

Сверху украшаем десерт взбитыми сливками и ягодами. Можно добавить крошку из печенья и сухофрукты.

Приятного аппетита!

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