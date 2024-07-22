Общество

Продегустировать напитки в окружении картин под звуки всемирно известных произведений приглашают псковичей

Член торгово-промышленной палаты Псковской области пространство купца Лапина (ООО «Грейт Ривер» ) продолжает удивлять своих гостей и приглашает псковичей и гостей города на необычайную экскурсию в «Пространство купца Лапина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фотографии предоставлены организатором экскурсии

Идея создать этот проект родилась у талантливых музыкантов из Pax Musica. Попробовав фирменные напитки они впечатлились и предложили описать их вкус через музыкальные произведения. «Подборка получилась невероятная и мы хотим поделиться этим видением с вами», - отметили организаторы экскурсии.

Экскурсия будет включать в себя традиционное знакомство с производством, а также дегустацию фирменных напитков в окружении картин арт-галереи под звуки всемирно известных произведений Штрауса, Стравинского, Дебюсси, Mayumi Kato, Брамса и Мусоргского. Исполнят с знаменитые композиции на электронном пианино (а некоторые в 4 руки) музыканты проекта Pax musica. Также исполнители поделятся, почему именно эти композиции они подобрали для напитков.

Союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» является бизнес-партнером данного мероприятия.

Экскурсия пройдет 25 июля в 19.00 (сбор гостей 18.30) в пространстве купца Лапина по адресу: город Псков, улица Яна Райниса, дом 53. Забронировать место уже сегодня можно по телефону: +7 911 391 61 33. Купить билеты можно по ссылке.

«Погрузитесь в мир вкуса и высокого искусства вместе с нами», - призвали организаторы экскурсии.

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