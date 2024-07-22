Общество

600 кг свежей голубики не пропустили через границу РФ в Себежском районе

600 кг свежей голубики не прошли контроль на границе с Республикой Беларусь в Себежском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, на пограничном пункте Долосцы запретили ввоз ягод, следовавших из Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля государственный инспектор ведомства установил, что в фитосанитарном сертификате на перевозимую продукцию отсутствуют сведения о соблюдении единых карантинных фитосанитарных требований: не было информации о карантинных объектах.

В результате ввоз голубики на территорию России был запрещен. Ягоды вернули на территорию Республики Беларусь.