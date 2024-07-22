Общество

Институт уполномоченных при губернаторе создадут в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение сформировать институт уполномоченных при губернаторе, которые будут курировать важные и стратегические для региона направления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Обязанности регионального сервисного уполномоченного будут закреплены за советником губернатора по вопросам качества жизни населения Сергеем Зуевым. Такое предложение глава региона озвучил на рабочей встрече с ним.

«С весны этого года в Псковской области внедряется региональный социальный стандарт — это концепция Агентства стратегических инициатив (АСИ). Она направлена на применение лучших управленческих практик, чтобы социальные услуги были доступны для населения и люди могли получать их в максимально комфортном формате, что в конечном итоге определяет качество жизни населения», — подчеркнул губернатор и предложил Сергею Зуеву в новом статусе продолжить курировать вопросы внедрения принципов человекоцентричности в регионе.

Сергей Зуев поблагодарил Михаила Ведерникова за высокое доверие и рассказал, что в части внедрения регионального социального стандарта уже есть первые результаты в сферах здравоохранения, трудоустройства и социальной политики. Запланировано обучение управленческой команды Псковской области федеральным методологическим стандартам, которое в течение года пройдет на площадке АСИ. В нем примут участие специалисты 14 направлений.

Уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции станет советник губернатора по социальным вопросам Елена Полонская, которая ранее вела работу с вынужденными переселенцами из Запорожской, Херсонской областей, ЛНР, ДНР, решая вопросы их трудоустройства, социализации и адаптации.

«Эта работа была выстроена на достаточно высоком уровне. Вы занимались вопросами размещения в пунктах временного проживания, занимались здоровьем граждан, если этого требовала ситуация. Многие нашли тут работу, остались у нас, — обратил внимание Михаил Ведерников на рабочей встрече с Еленой Полонской. — Принял решение о создании института уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции и предлагаю вам продолжить работу в новом статусе. Мы не раз говорили, что работа с соотечественниками стоит в числе приоритетных направлений. Особенно это касается соотечественников из стран Прибалтики. Многие сейчас планируют уехать. Нам очень важно, чтобы люди приезжали к нам в регион, крайне важно создать условия для их комфортного пребывания, для того, чтобы они оперативно нашли работу, решили вопросы с жильем. Также в поле зрения с учетом всех реалий должны находиться вопросы миграции».

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Елена Полонская в свою очередь поблагодарила губернатора за оказанное доверие: «У команды правительства Псковской области, действительно, есть важный опыт работы с вынужденными переселенцами, соотечественниками, организации их социокультурной адаптации, интеграции. Многими семьями мы сегодня гордимся, они работают на благо нашей большой страны. Рады продолжить работу в вашей команде».